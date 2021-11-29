مباحثات إيرانية إماراتية حول العلاقات السياسية

بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الاثنين، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات السياسية والثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الإيرانية.

وأشار عبد اللهيان إلى تأكيد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي على تطوير العلاقات مع الإمارات ودول الجوار، مشددا على ضرورة استمرار التشاور بين البلدين.

وذكر أن العلاقات بين إيران والإمارات شهدت تحسنا، والحكومة الجديدة في طهران عازمة على مواصلة التشاور والتعاون الفعال مع الدول الصديقة والجارة.

ودعا وزير الخارجية الإيراني نظيره الإماراتي لزيارة إيران، مشيرا إلى زيارة نائب وزير الخارجية علي بكيري للإمارات الأسبوع الماضي.

بدوره، شكر آل نهيان نظيره الإيراني على إقامة مشاورات وطيدة ومستمرة مع بلاده، مضيفا أن ذلك مؤشر على جهود البلدين لتطوير العلاقات الثنائية.

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول القضايا القنصلية، ووعد الجانب الإماراتي بمساعدة المواطنين الإيرانيين في بعض القضايا في بلاده.