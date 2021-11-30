الجيش الإسرائيلي: نُسرع الخطوات لمنع إيران من أن تصبح دولة ذات عتبة نووية

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يُسرع الخطوات لمنع إيران من أن تصبح دولة ذات عتبة نووية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسمه "ران كوخاف"، اليوم الثلاثاء، حيث قال: "لقد سرّعنا استعدادنا لمنع إيران من ترسيخ نفسها في الساحة الشمالية، ومنعها من أن تصبح دولة ذات عتبة نووية".

وشدد "كوخاف" خلال حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية أنه يعني تلك التصريحات التي أدلى بها.

وحول استئناف المفاوضات الدولية في فيينا فيما يخص البرنامج النووي الإيراني، قال كوخاف: "لا أتدخل في الشؤون السياسية، ولكن كما قلنا من قبل، نحن نستعد لكل الاحتمالات".

ويوم أمس الإثنين، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، المجتمع الدولي إلى عدم تقديم تنازلات لإيران في مفاوضات فيينا، قائلاً: "تصل إيران إلى طاولة المفاوضات في فيينا ولديها هدف واضح، وضع حد للعقوبات المفروضة عليها مقابل عدم تقديم أي شيء تقريباً".

وأضاف في الكلمة المسجلة التي وزعها مكتبه على وسائل الإعلام المختلفة: "إيران لا تحتفظ ببرنامجها النووي فحسب، بل من اليوم فصاعدا، هي ستتلقى الأموال مقابل ذلك".

واستأنفت المفاوضات النووية في فيينا يوم أمس الإثنين، حيث وتجرى الجولة الجديدة من المفاوضات بين طهران ومجموعة 4+1 (ألمانيا وفرنسا وبریطانیا وروسيا والصين) ومن المنتظر أن تشارك الولايات المتحدة في المفاوضات بشكل غير مباشر.

وتهدف المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي، إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، في مايو/ أيار 2018، ودفع إيران إلى الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بالبرنامج النووي.

وتصر طهران على رفع كامل للعقوبات الأمريكية قبل أن تعود لالتزاماتها النووية التي تخلت عنها خلال السنوات الماضية، بعدما انسحبت واشنطن من الاتفاق وأعادت فرض عقوبات مشددة عليها.