لأول مرة منذ عام 2017.. الولايات المتحدة تدعم الميزانية الفلسطينية

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت دعماً لها خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ مارس/آذار 2017.

ووفق بيانات الميزانية العامة الفلسطينية، فقد دعمتها الولايات المتحدة بـ 32.3 مليون شيكل أي قرابة 10 ملايين دولار، دون مزيد من التفاصيل حول استئناف الدعم الأمريكي من عدمه.

ويعتبر هذا المبلغ قليل مقارنة بالمبالغ التي كانت تُدفع قبل 2017، والتي قدرت بـ 100 مليون دولار أمريكي، إلا أنه يعطي أملاً للحكومة الفلسطينية باستئناف الدعم اعتباراً من 2022.

كذلك عادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للنشاط مجدداً من الأراضي الفلسطينية، بعد تعليق أعمالها 2018، كما بدأت تضخ سيولة نقدية في عدة مشاريع محلية منذ قرابة شهرين.

وخلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، تراجع دعم الميزانية العامة إلى 49 مليون دولار، مقارنة بـ 321 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعاني السلطة الفلسطينية من تراجع حاد في المنح الخارجية، ارتفعت حدتها خلال العام الجاري، مع توقف كامل للدعم العربي، وشبه كلي للدعم القادم من الاتحاد الأوروبي.

وفي الربع الأول من عام 2017 علقت واشنطن دعمها للميزانية الفلسطينية، بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب، أتبعه تعليق الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونوروا".