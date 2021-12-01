الصحة العالمية تنتقد قرار بعض الدول بحظر السفر بسبب متحور "أوميكرون"

انتقد مدير عام منظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" اتخاذ بعض الدول قراراً بحظر السفر من دول أخرى، بسبب رصد متحور كورونا الجديد "أوميكرون" فيها.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، أمام مندوبي 194 دولة عضو بالمنظمة، أكد فيها ضرورة تناول الدول التطورات المتعلقة بالمتحور الجديد على محمل الجد.

وأضاف: "لا يجب على أحد أن يتفاجئ من متحور أوميكرون، مشدداً على إمكانية تعرض الفيروس للتغير والتحور بأشكال لا يمكن تخيلها، في حال عدم تحقيق المساواة في التطعيم.

وأردف: "هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها حتى الآن بخصوص مدى تفشي أوميكرون وشدته وفعالية اللقاحات ضده".

وأعرب عن بالغ شكره لجنوب إفريقيا، وبوتسوانا، جراء رفعهما تقارير حول متحور أوميكرون إلى الصحة العالمية بشكل عاجل، مضيفا "معاقبة هاتين الدولتين لقيامها بإجراء صحيح (الإعلان عن المتحور) يجعلني أشعر بقلق عميق".

وقال: "إنني أفهم جيدا البلدان التي تريد حماية موانئها من المتحور الجديد الذي لم نتعرف عليه جيدا بعد، لكنني قلق بالقدر ذاته جراء لجوء بعض الدول إلى تدابير عامة وشاملة لا تستند إلى أية أدلة، ولن تساهم سوى في تفاقم الظلم".

ويوم الخميس الماضي، أعلن علماء من جنوب إفريقيا أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من الفيروس المسبب لمرض كورونا، فيما يتوالى إعلان دول عن تعليقها الرحلات القادمة من جوهانسبرغ وعدد آخر من الدول الإفريقية.

كما حذّرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق، من خطر "مرتفع للغاية" جراء تفشي "أوميكرون" على مستوى العالم.