بريطانيا تعلن رغبتها في التعاون مع تركيا بمجال الأمن السيبراني

قال رئيس منتدى الدفاع والأمن البريطاني، أولغا ميتلاند، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ترغب في التحالف مع تركيا في مجال الأمن السيبراني.

جاء ذلك في حديثه، على هامش مشاركته في "قمة البوسفور" التي انطلقت في إسطنبول الإثنين، بنسختها الثانية عشر، لبحث الرؤى الجديدة للعالم المتغير.

وأضاف أن تركيا دولة هامة في مجال الأمن السيبراني، مشيداً بخطوة رئيسها رجب طيب أردوغان، في بناء مركز للأمن السيبراني في البلاد.

وأوضح "ميتلاند"، أن بلاده ترغب في التعاون بخصوص مشاركة البيانات مع الجانب التركي، مشدداً على ضرورة التحالف مع تركيا في مجال الأمن السيبراني.

وأشار إلى تمتّع بلاده بمرونة أكثر في التعاون مع تركيا بهذا المجال، نظراً لعدم كونها عضو في الاتحاد الأوروبي، معرباً عن اعتقاده بأن هذا الأمر سيعزز من فرص التعاون بين البلدين في مجال الأمن السيبراني.

ويوم أمس الاثنين، انطلقت في مدينة إسطنبول، قمة البوسفور بنسختها الثانية عشر، لبحث الرؤى الجديدة للعالم المتغير، بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال من 49 دولة.

وينظم القمة منظمة التعاون الدولي (UIP) تحت عنوان "العمل من أجل عالم أفضل"، وتناقش الأعمال المصرفية، والتمويل والهجمات الإلكترونية والصناعات الدفاعية وتغير المناخ والوضع ما بعد جائحة كرورنا.