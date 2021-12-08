أذربيجان تدعو أرمينيا إلى تطبيق قرار "العدل الدولية" بمنع التمييز

دعت أذربيجان، الأربعاء، أرمينيا إلى تطبيق قرار أصدرته محكمة العدل الدولية، بخصوص منع التمييز العنصري ضد الأذربيجانيين.

وقال نائب وزير الخارجية إلنور محمدوف، في تصريحات، إن أذربيجان تجدد التزامها الدائم بالقرارات الدولية.

وأشار إلى أن أرمينيا كانت تهدف لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تطلعاتها من محكمة العدل الدولية لإصدار قرار ضد أذربيجان، إلا أنها مُنيت بخيبة أمل كبيرة.

وشدد على أن قرار "العدل الدولية" الأخير تأكيد لزيادة انتشار كراهية الأذربيجانيين في أرمينيا.

والثلاثاء، أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارا بشأن التدابير المؤقتة المتبادلة في القضايا بين أذربيجان وأرمينيا فيما يتعلق بانتهاك "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

وذكرت المحكمة، في قرارها بشأن الدعوى التي رفعتها باكو، أن بعض الإجراءات التي اتخذتها أرمينيا ضد الأذربيجانيين تنتهك مواد مختلفة من الاتفاقية المتعلقة بالتمييز العنصري.

وأشار القرار إلى أنه ينبغي ليريفان أن تمنع الأرمن من ارتكاب جرائم الكراهية ضد الأذربيجانيين.