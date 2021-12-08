باريس.. اعتقال أحد المشتبه بهم في جريمة قتل "خاشقجي"

اعتقلت السلطات الفرنسية بالعاصمة باريس، مشتبها فيه على صلة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، الثلاثاء، نقلا عن مصادر قضائية، إن شرطة الحدود في مطار شارل ديغول، اعتقلت المشتبه به خالد العتيبي.

وأضافت أن العتيبي (33 عاما) تعرض للاعتقال بينما كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى العاصمة السعودية الرياض.

من جانب آخر، قالت سفارة الرياض في باريس، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول توقيف مواطن سعودي مشتبه به في قضية مقتل خاشقجي، غير صحيح، وأن الموقوف لا علاقة له بالقضية.

ودعت السفارة في تغريدة، فجر الأربعاء، السلطات الفرنسية إلى إخلاء سبيل المواطن السعودي المذكور فورا.

وأكدت أن القضاء السعودي اتخذ أحكاما حيال كل من ثبتت مشاركته في مقتل خاشقجي، وأنهم يقضون عقوباتهم المقررة حاليا.

وقتل خاشقجي (59 عاما) داخل قنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية في 2 أكتوبر 2018، ومرت قضيته بـ14 محطة بارزة، أحدثها تقرير للاستخبارات الأمريكية، في تأكيد لقوة حضور القضية التي لا يزال جثمان صاحبها غائبا.

وهزت الجريمة الرأي العام العالمي، بفضل تحرك تركي واسع لا تزال أصداؤه مستمرة، وحال دون أن يُغلق الملف بأحكام قضائية سعودية نهائية في 2020، كانت محل انتقاد.