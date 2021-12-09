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اليابان.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب سلسلة جزر "توكارا"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 09.12.2021 12:33
اليابان.. زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب سلسلة جزر توكارا

ضرب زلزال بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، فجر الخميس، سلسلة جزر "توكارا" التابعة لمحافظة "كاجوشيما" جنوب غربي اليابان.

وذكرت الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان، أنها سجلت الزلزال حوالي الساعة 11:05 (02:05 ت.غ)، بحسب وكالة "كيودو" المحلية.

وأوضح البيان أن مركز الزلزال المياه القريبة من سلسلة جزر "توكارا"، ووقع على عمق 20 كلم.

ولفتت الوكالة إلى وقوع أكثر من 200 هزة صغيرة في المنطقة منذ نهاية الأسبوع.

ولم يصدر تحذير من حدوث موجات مد "تسونامي".

وحذرت الوكالة سكان المنطقة من احتمالية استمرار النشاط الزلزالي وازدياد شدته، مؤكدة ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة.

ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.


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