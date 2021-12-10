محكمة الأويغور الشعبية بلندن تتهم بكين بارتكاب إبادة جماعية

تظاهر العشرات من أتراك الأويغور وداعمين لهم، أمام السفارة الصينية بلندن، وذلك بعد أن قضت محكمة الأويغور الشعبية بالعاصمة البريطانية، بأن بيكين ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الأويغور التركية المسلمة وأقليات عرقية أخرى.

وتجمع المتظاهرون مساء يوم أمس الخميس، رافعين لافتات كتب عليها "الصين متهمة بالإبادة الجماعية"، "أنقذوا الإنسانية"، "أنقذوا الأويغور"، وسعى المحتجين إلى إيصال قرار المحكمة للسفير الصيني، لكن الأمن رفض ذلك.

وخلال الوقفة تلا المتظاهرون أسماء بعض الذين لقوا حتفهم من الأقليات بعدما اعتقلتهم الصين.

من جانبه قال أحد قيادة جالية أتراك الأويغور ببريطانيا ويدعى روشن عباس، إنهم منذ فترة أعلنوا أن الصين متهمة بالإبادة الجماعية وأن المحكمة الشعبية أكدت ذلك.

وأشار أن الشهود وكذلك الخبراء قاموا بعمل غير عادي في جلسات المحكمة التي استمرت عدة أشهر، مضيفًا "الآن وفي إطار هذا القرار، أصبحت محاسبة هذا النظام الشرير في أيدي الرأي العام الدولي".

وأردف "كما أن هذا الأمر يعتبر مسألة شخصية غير عادية بالنسبة لي، إذ أن أختي أيضًا ضحية لهذه الإبادة الجماعية. كما سبق اعتقال أخي وهو طبيب متقاعد بسبب حديثي عن تلك الإبادة".

وطالب عبّاس دول العالم بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين، بسبب ممارساتها ضد الأقليات هنالك.

ويوم أمس الخميس، وبعد جلسات عدة كانت قد انطلقت في يونيو/حزيران الماضي بلندن، قضت محكمة الأويغور الشعبية بأن السلطات الصينية مارست إبادة جماعية بحق أتراك الأويغور، وأقليات عرقية أخرى، من خلال تحديد النسل القسري، وكذلك التعقيم.

وقال جيفري نايس، الذي ترأس المحكمة، أنه تم تنفيذ استراتيجيات الاعتقال الجماعي الذي ترعاه الدولة، وفصل العائلات، والتعقيم، والعنف الجنسي، والسخرة، وتدمير مواقع التراث الثقافي.

وأوضح نايس أن الحزب الشيوعي الصيني كان ينفذ سياسة متعمدة ومنهجية لخفض معدل المواليد لأتراك الأويغور، لافتًا أن المحكمة أقرت أن الصين مدانة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل الاغتصاب والتعذيب وممارسات التعقيم القسري وكذلك الإبادة الجماعية.

وتم إنشاء المحكمة، غير الملزمة قانونًا، لأن الصين لا يمكن أن تخضع للمساءلة من خلال المحاكم الدولية، وترأسها محامي حقوق الإنسان جيفري نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش.

وفي الجلسات التي امتدت من يونيو حتى سبتمبر/أيلول، تم الاستماع إلى الشهود والخبراء، وجمع مئات الصفحات من الأدلة، فيما رفضت الصين إرسال ممثل عنها إلى المحكمة.

وقال بعض الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة برئاسة، نايس، إنهم تعرضوا للاغتصاب الجماعي والتعقيم القسري والتعذيب أثناء احتجازهم في المعسكرات.

ومنذ 1949، تسيطر بكين على إقليم تركستان الشرقية، الذي يعد موطن الأتراك "الأويغور" المسلمين، وتطلق عليه اسم "شينجيانغ".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الأويغور، فيما تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5 بالمئة من مجموع السكان.

وفي تقريرها السنوي لحقوق الإنسان لعام 2019، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن احتجاز الصين للمسلمين بمراكز الاعتقال، يهدف إلى محو هويتهم الدينية والعرقية.

وتدعي الصين أن المراكز التي يصفها المجتمع الدولي بمعسكرات اعتقال، إنما هي مراكز تدريب مهني وتهدف إلى تطهير عقول المحتجزين فيها من الأفكار المتطرفة، وهو ما نفاه المسلمون هناك.