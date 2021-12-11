البنتاغون: مازلنا نرصد حشدا من القوات الروسية عند حدود أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاغون) أن الولايات المتحدة "لا تزال ترصد حشدا كبيرا للقوات الروسية قرب حدود أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي، الجمعة، إنه "لا يزال هناك عدد ملموس من القوات الروسية في الجزء الغربي من البلاد على الحدود مع أوكرانيا".

وأضاف: "نواصل رصد زيادة لها في الأيام والأسابيع الأخيرة"، مشيرا أنه لم يحدث أي تغير للوضع على الحدود الروسية الأوكرانية.

وتشهد العلاقات بين كييف وموسكو توترا متصاعدا منذ نحو 7 سنوات، بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشدها للقوات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وهددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوما" على أوكرانيا.