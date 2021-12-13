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فيتو روسي في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يعتبر تغير المناخ تهديدًا للأمن الدولي

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 13.12.2021 19:44
فيتو روسي في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يعتبر تغير المناخ تهديدًا للأمن الدولي

استخدمت روسيا الاثنين في مجلس الأمن الدولي، حقّ النقض ضد مشروع قرار أعدّته النيجر وإيرلندا يعتبر تغير المناخ تهديدًا للأمن الدولي، كان قد حظي بدعم غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويطلب النصّ الذي أيّده 12 من بين الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن، من الأمين العام للأمم المتحدة "دمج المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ كعنصر مركزي في استراتيجيات الأمم المتحدة الشاملة لمنع نشوب النزاعات". وصوّتت الهند بدون أن يكون لديها حقّ النقض، ضد النصّ معتبرةً أن التغيّر المناخي ليس مرتبطًا بمشكلة الأمن الدولي إنما بالتطوّر الاقتصادي، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

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