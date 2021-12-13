لافروف وعبد اللهيان يبحثان الملف النووي لإيران

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الملف النووي لطهران.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الاثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح البيان أن لافروف وعبد اللهيان أكدا اهتمامهما المشترك باستئناف عملية تنفيذ الاتفاق النووي الذي أقره مجلس الأمن الدولي.

وأضاف البيان أن تنفيذ الاتفاق النووي يصب في صالح جميع الأطراف المعنية.

كما ناقش الوزيران العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وبعض الملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستأنفت الدول الكبرى، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، المفاوضات مع إيران في فيينا حول برنامجها النووي، بهدف العودة للاتفاق الذي تم التوصل له عام 2015، وذلك بعد توقف استمر 5 أشهر.

غير أنه تم تعليق تلك المفاوضات في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ بسبب عدم قدرة الأطراف على التوصل إلى اتفاق.

وتطالب إيران برفع كامل للعقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عقب انسحابه من الاتفاق عام 2018، كشرط للعودة إلى الاتفاق السابق.