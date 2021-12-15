عمان: سفينة تتبع البحرية الأمريكية أنقذت إيرانيين تعطل قاربهما

أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، بأن سفينة تتبع البحرية الأمريكية أنقذت إيرانيين تعطل قاربهما، وتم نقلهما إلى مستشفى عُماني لتلقي العلاج.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية بأن "مركز البحث والإنقاذ بسلاح الجو السلطاني العماني قام بعملية نقل طبي لشخصين من الجنسية الإيرانية إلى مستشفى بمحافظة مسقط (العاصمة) لتلقي العلاج بعد تعرض القارب الخشبي الذي كان يقلهما لعطل فني مؤثر".

وأضافت الوكالة: "قامت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية بالقرب من الموقع بعملية إنقاذهما وعلى الفور تم نقلهما عبر الطائرة العمودية لسلاح الجو السلطاني العماني إلى المستشفى".

وأردفت: "فيما تم نقل ثلاثة مصابين آخرين إلى ميناء السلطان قابوس بمحافظة مسقط"، دون تحديد جنسيتهم.

ولم يوضح المصدر العماني موقع وتوقيت الحادث وسبب تواجد سفينة البحرية الأمريكية بتلك المنطقة.