واشنطن ترحب بتعيين الخارجية التركية والأرمينية مبعوثين خاصين لتطبيع العلاقات

أعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، ترحيبها ودعمها لتعيين الخارجية التركية ونظيرتها الأرمينية مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، انتوني بلينكن، في تغريدة على تويتر، "نرحب وندعم بقوة بياني وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو ووزارة الخارجية الأرمينية، بشأن تعيين مبعوثين خاصين لبحث عملية التطبيع".

واليوم، صرح وزير الخارجية التركي أن بلاده ستقوم بتعيين سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قيليتش ممثلا خاصا بخصوص التطبيع مع أرمينيا

وأمس الثلاثاء، أعلنت الخارجية الأرمينية، تعيين ممثل خاص من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا.

وكان تشاوش أوغلو أوضح في جلسة خاصة بالبرلمان التركي، الاثنين، أنّ تحركات بلاده حيال تطبيع العلاقات مع أرمينيا، تتم بالتنسيق مع أذربيجان.