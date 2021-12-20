المستشار الطبي للبيت الأبيض يحذر من المتحور أوميكرون ويصفه بغير العادي

حذّر مستشار البيت الأبيض للأزمات الصحية، أنتوني فاوتشي، من خطورة متحور فيروس كورونا الجديد، أوميكرون، محذراً أنه "فيروس غير عادي وينتشر بسرعة مقلقة في جميع أنحاء العالم".

وقال فاوتشي في تصريحات أدلى بها الأحد، لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "هذا الفيروس غير عادي، وسنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء".

وأضاف أن المتحور أوميكرون "سيصبح المهيمن" من بين جميع متحورات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر بسرعة كبيرة، فمن المحتمل جدا أن نشهد في بعض أجزاء البلاد ضغطا كبيرا على النظام الصحي وكذلك على العاملين الصحيين".

ومنذ اكتشاف "أوميكرون" لأول مرة في جنوب إفريقيا أواخر نوفمبر/تشرين ثان الماضي، واصل المتحور الانتشار في أكثر من 70 دولة بالعالم، إذ وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".

وأعادت عدة دول تشديد القيود الرامية للحد من انتشار جائحة كورونا على خلفية ظهور المتحور الجديد وعلى رأسها هولندا التي فرضت مجددا "إغلاقا صارما".