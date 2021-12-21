أوميكرون ينتشر وإجراءات دولية جديدة لمكافحته كل يوم

هيمنت أوميكرون المتحوّرة في الولايات المتحدة فيما تسببت بـ73,2 في المئة من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 المسجلة الأسبوع الماضي بحسب السلطات الأميركية. حتى أنها صارت في عدد من ولايات شمال غرب الولايات المتحدة مسؤولة عن 95 بالمئة من الإصابات بكوفيد-19.

في مواجهة ذلك، قرّرت واشنطن التحرّك معولة على زيادة الفحوص وتسريع وتيرة التلقيح، وفي هذا الإطار سيعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء فرض تدابير جديدة في البلاد الأكثر تضررا في العالم مع تسجيل أكثر من 807 آلاف وفاة بكوفيد.

وكشف البيت الأبيض تفاصيل الاستراتيجية التي سيعلنها بايدن لاحتواء التفشي وهي تقوم على الفحوص وتسريع وتيرة التلقيح وتعزيز قدرات المستشفيات، إنما من دون قيود جديدة في فترة الميلاد.

وفي مؤتمر صحافي قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض "ليس هناك داع لإغلاق مدارسنا واقتصادنا".

في مواجهة انتشار المتحورة أوميكرون ستوزع السلطات الأميركية 500 مليون فحص مجاني لكوفيد وستشرك، إذا اقتضت الحاجة، عاملين طبيين عسكريين وتزيد قدرات التطعيم، لكنها لن تتخذ تدابير ملزمة، كما قال مسؤول كبير في البيت الأبيض.

كذلك ستقدّم الولايات المتحدة مساعدات إضافية بأكثر من نصف مليار دولار لمنظمات دولية لدعمها في مكافحة كوفيد-19 في خضم تفشي المتحوّرة أوميكرون، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

- قيود في ألمانيا -

أما في ألمانيا، فتستعدّ الحكومة لتشديد القيود الصحية بحلول العام الجديد، من خلال إغلاق كل النوادي الليلية وتقليل الاتصال بين الأفراد، وبينهم الملقّحون، وفق مشروع من المقرر أن يناقش الثلاثاء في اجتماع أزمة بين الحكومة وممثلي المقاطعات الألمانية الست عشرة على أن يليه مؤتمر صحافي لأولاف شولتس.

واعتبارا من 28 كانون الاول/ديسمبر، باستثناء الأطفال دون سن 14 عاما، لن يسمح للأشخاص الملقّحين أو الذين أصيبوا بالفيروس وشفوا منه استقبال أكثر من 10 ضيوف في منازلهم وبشرط أن يكونوا جميعهم ملقّحين. أما الأفراد غير الملقّحين فيمكنهم استضافة شخصين فقط من أسرة واحدة كحد أقصى.

كذلك، ستقام الأحداث الرياضية "من دون جمهور" اعتبارا من 28 كانون الأول/ديسمبر، وكذلك الفعاليات الثقافية والحفلات الموسيقية، بحسب نص آخر معدل صدر مساء. وستغلق أيضا المراقص ونوادي الرقص.

وبخلاف هولندا المجاورة، لا تخطط ألمانيا لإغلاق المتاجر أو دور السينما أو المطاعم معتبرة أن السماح للأشخاص الملقّحين أو المصابين السابقين فقط بدخولها يكفي.

ولا تدابير مرتقبة من هذا النوع في فرنسا حيث "يبدو أن ثلث الإصابات" بكوفيد-19 المسجلة في باريس هي بالمتحورة أوميكرون، وفق ما أعلن الثلاثاء المتحدث باسم الحكومة غابريال أتال.

وأوضح أتال أن معدّل الإصابات بكوفيد-19 في فرنسا بلغ "مستوى قياسيا جديدا" عند 537 حالة لكل مئة ألف نسمة.

- 2022 عام القضاء على الجائحة؟ -

وفي لندن أعلن رئيس بلدية العاصمة البريطانية صادق خان مساء الإثنين إلغاء الاحتفالات التي كانت مقررة في العاصمة البريطانية لمناسبة رأس السنة.

وأعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجون الثلاثاء إلغاء الاحتفالات التقليدية بالعام الجديد التي عادة ما تستمر ثلاثة أيام، وذلك بسبب تفشي أوميكرون.

وفرض المغرب أيضا حظر التجول ليلة رأس السنة بين منتصف الليل والساعة السادسة صباحا.

من جهته، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "إذا أردنا إنهاء الجائحة في العام المقبل، يجب أن ننهي انعدام المساواة (في اللقاحات)، عبر ضمان تطعيم 70 في المئة من السكان في كل بلد بحلول منتصف العام المقبل".

وأضاف غيبرييسوس "العام المقبل، تلتزم منظمة الصحة العالمية بذل كلّ ما في وسعها للقضاء على الجائحة".

وإلى جانبه، قالت الرئيسة العلمية في منظمة الصحة العالمية الدكتورة سمية سواميناثان إن البيانات الأولية من جنوب إفريقيا أظهرت أن حالات الاستشفاء المرتبطة بالمتحوّرة أوميكرون كانت أقل مما كانت عليه خلال موجات دلتا السابقة.

والثلاثاء أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح جديد مضاد لكوفيد-19 من تطوير شركة الأدوية الأميركية نوفافاكس بعد ضوء أخضر حصل عليه اللقاح من هيئة الأدوية في الاتحاد الأوروبي، ليصبح بذلك عاشر لقاح ينال هذه الموافقة.

كما أعلنت المنظمة أنها استأنفت تقييم لقاح سبوتنيك-في الروسي بعد أشهر من انتظار الحصول على بيانات إضافية. وقال روجيريو غاسبار، رئيس قسم التنظيم والتأهيل المسبق إن المنظمة ستبدأ في تقييم جودة البيانات الواردة الشهر المقبل وتهدف إلى إجراء عمليات تفتيش ميدانية في شباط/فبراير.

وإزاء التفشي المتسارع لأوميكرون أدرجت إسرائيل الولايات المتحدة ودولا أخرى في قائمتها للبلدان التي يحظر السفر إليها. من جهتها أعادت تايلاند فرض الحجر الصحي على كل المسافرين.

وتسبّب فيروس كورونا بوفاة ما لا يقل عن 5,35 ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسميّة الثلاثاء عند الساعة 11,00 ت غ.

ومذّاك تم القضاء عمليا على الجائحة في الصين بفضل تدابير صارمة، مع الإشارة إلى أن مدينة شي آن (شمال) باشرت إجراء فحوص لكل سكانها البالغ عددهم 13 مليون نسمة بعد رصد 40 إصابة.