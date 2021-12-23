أوميكرون ينتشر في الصين ويجبر المزيد من الدول على تشديد الإجراءات الوقائية

فرضت السلطات الصينية على مدينة شيآن البالغ عددهم 13 مليونا تدابير إغلاق صارمة بسبب تفشي وباء كوفيد-19 قبل شهر ونصف شهر من الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، فيما فرضت أوروبا قيودا جديدة بسبب انتشار المتحوّرة أوميكرون بسرعة في أنحاء أخرى من العالم.

وفي مواجهة الانتشار الحاد لأوميكرون، أكدت مجموعة أسترازينيكا الخميس أن جرعة ثالثة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 "تزيد بشكل كبير" من نسبة الأجسام المضادة ضد أوميكرون، فيما تجتاح هذه المتحورة من فيروس كورونا أوروبا والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أجازت إدارة الأغذية والعقاقير الاميركية (اف دي ايه) الخميس الاستخدام الطارئ للدواء المضاد لكوفيد-19 الذي أنتجه مختبر ميرك لدى البالغين المعرضين لأخطار عالية، وذلك غداة السماح باستخدام حبة مماثلة طورتها شركة فايزر.

وبعد اكتشاف مئة إصابة في المدينة، فُرض على سكان شيآن بدءا من منتصف ليل الخميس البقاء في منازلهم "ما لم يكن هناك سبب قاهر". ويسمح لشخص واحد فقط من كل عائلة بالخروج للتسوق كل يومين. كذلك، أغلقت كل الأعمال التجارية "غير الأساسية". ولم يعد بإمكان السكان مغادرة المدينة دون إذن، وسيتم إخضاع جميع السكان لفحص كوفيد.

وتنتهج الصين استراتيجية "صفر كوفيد" تشمل القيام بكل شيء ممكن للحد من الإصابات الجديدة قدر الإمكان. وضاعفت السلطات يقظتها مع اقتراب افتتاح الاولمبياد الشتوي في 4 شباط/فبراير.

وهذه الإجراءات تذكر بالحجر الصحي الذي فرضته السلطات 76 يوما أوائل العام 2020 على مدينة ووهان في وسط الصين حيث اكتشف الفيروس نهاية العام 2019.

وفي مناطق أخرى من العالم، أصبحت المتحورة أوميكرون الشديدة العدوى تمثل 73 في المئة من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة.

وسجّلت المملكة المتحدة 106 آلاف إصابة جديدة الأربعاء وحده. وتحاول البلاد، وهي من بين الدول الأكثر تضررا في العالم (أكثر من 147,500 وفاة) تسريع حملة التحصين.

وأعلنت اسكتلندا الخميس إغلاق النوادي الليلية. وشددت إيرلندا الشمالية وويلز قيودها الصحية. أما في إنكلترا، اتُّهمت حكومة بوريس جونسون بالمماطلة باستنادها خصوصا على دراستين تظهران انخفاضا في حالات الاستشفاء بين المصابين بالمتحورة أوميكرون مقارنة بالمتحورة دلتا.

من جهة ثانية، دعا الرئيس إيمانويل ماكرون الفرنسيين إلى "الاعتناء ببعضهم بعضا" خصوصا عبر الخضوع لفحوص كوفيد قبل الاجتماع مع أحبائهم خلال احتفالات نهاية العام.

ومع وصول المتحورة أوميكرون، سجلت فرنسا 84,272 إصابة جديدة بكوفيد-19 الأربعاء في فرنسا، وقدر وزير الصحة أوليفييه فيران أنه "من المحتمل جدا أن نتجاوز عتبة 100 ألف إصابة يوميا بحلول نهاية الشهر".

- حظر تجول في كاتالونيا -

كذلك، سجّلت إسبانيا حصيلة يومية قياسية من الإصابات بلغت أكثر من 60 ألفا الأربعاء. وفي مواجهة هذا التفشي، أعادت الحكومة إلزامية وضع الكمامات في الخارج بدءا من عيد الميلاد. كذلك، سمح القضاء الإسباني الخميس بفرض حظر تجول ليلي في معظم أنحاء كاتالونيا.

من جانبها، أعلنت اليونان الخميس أن وضع الكمامات سيكون إلزاميا في الداخل والخارج خلال موسم الأعياد، في محاولة لاحتواء انتشار الوباء، وذلك بدءا من الساعة 04,00 بتوقيت غرينتش الجمعة حتى 2 كانون الثاني/يناير 2022 أقله.

وفي السويد، تدخل تدابير جديدة حيز التنفيذ الخميس مع فرض العمل عن بعد وإبراز شهادة تلقيح للمشاركة في الأحداث العامة التي تجمع أكثر من 500 شخص.

وعشية عيد الميلاد، اضطرت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا لإلغاء العديد من الرحلات العابرة للقارات خصوصا إلى أميركا الشمالية بسبب إصابة عدد كبير من الطيارين بالوباء. وفي فرنسا، ألغيت رحلات قطارات إقليمية.

كذلك، تستعد إيطاليا الخميس لاعتماد تدابير وقيود جديدة في مواجهة زيادة عدد الحالات بسبب المتحورة اوميكرون، بما في ذلك الالتزام بوضع الكمامة في الخارج أو أخذ الجرعة المعززة بعد أربعة أشهر.

- عدد أقل من حالات الاستشفاء -

قال الدكتور هانز كلوغه المدير الإقليمي لأوروبا في منظمة الصحة العالمية "أصبحت أوميكرون مهيمنة في العديد من البلدان بما فيها الدنمارك والبرتغال والمملكة المتحدة حيث تتضاعف الأعداد (...) ما يؤدي إلى معدلات انتقال غير مسبوقة".

أظهرت دراسات أولية من جنوب إفريقيا واسكتلندا وإنكلترا في الأيام الأخيرة أن أوميكرون أقل خطورة ولا تسبب حالات شديدة من المرض تستدعي دخول المستشفى مقارنة بالمتحورة دلتا.

لكن الخبراء يحذرون من أنه رغم أن أوميكرون أقل خطورة فهي أشد عدوى. لذلك قد تكون العواقب وخيمة على الصعيد الجماعي.

وأودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 5,376,527 شخصا في كل أنحاء العالم منذ بداية الوباء في كانون الاول/ديسمبر 2019 وفقا لتقرير أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية الخميس. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن العدد الفعلي قد يكون أعلى بمرتين إلى ثلاث مرات.