مصرع 30 شخصا إثر اندلاع حريق في عبارة ركاب ببنغلاديش

لقي 30 شخصا على الأقل مصرعهم جراء اندلاع حريق في عبارة ركاب ببنغلاديش.

وقالت المسؤولة في "مقر خدمات الاطفاء والدفاع المدني"، ليما خانام، للأناضول، إن الحريق اندلع صباح الجمعة في عبارة بنهر سوغاندها جنوبي البلاد.

وأوضحت أن الفرق انتشلت 30 جثة محروقة، وانقذت 65 راكبا، مؤكدة استمرار أعمال البحث والانقاذ.

وأشارت إلى أن بعض الركاب ألقوا بأنفسهم في النهر إثر اندلاع الحريق، فيما يخشى مسؤولون من ارتفاع عدد الضحايا.

بدوره قال مسؤول الشرطة، خليل الرحمن، إن العبارة تحركت مساء الخميس من العاصمة دكا، باتجاه منطقة بارغونا، وعلى متنها ما لايقل عن 500 راكب.

وأوضح أن العديد من الركاب قفزوا إلى النهر وتمكنوا من الوصول إلى اليابسة سباحة.

وأفاد أنه جرى نقل المصابين إلى مشافي المنطقة، وأنه ستتم احالة الحالات الحرجة إلى مستشفيات العاصمة دكا.

وقالت دائرة الاطفاء، إن التحقيق في سبب اندلاع الحريق سيبدأ عقب الانتهاء من أعمال البحث والانقاذ.