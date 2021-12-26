موقع ملاحي: إلغاء وتأجيل آلاف رحلات الطيران بسبب "أوميكرون"

ألغت شركات طيران عالمية، أو أجلت، آلاف الرحلات المجدولة، السبت، فيما يتوقع إلغاء مزيد من الرحلات الأخرى، الأحد، بسبب قيود متزايدة تفرضها الدول، لمنع تفشي متحور "أوميكرون"، وأسباب أخرى مرتبطة بالطقس السيئ غرب الولايات المتحدة.

وأورد موقع "فلايت أوير" الملاحي، المتتبع لرحلات الطيران المدنية والتجارية حول العالم، اليوم، أن 2800 رحلة جوية ألغيت، بينها 970 رحلة مغادرة أو قادمة من وإلى مطارات الولايات المتحدة.

وذكر الموقع أن 8000 رحلة جوية أخرى أجلت حول العالم، بسبب القيود المتزايدة من قبل الدول، لمنع تفشي متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

بذلك، تكون الظروف الصحية والجوية قد تسببت بتعطيل جزئي لأحد أهم مواسم السفر الجوي العالمي (أعياد الميلاد ورأس السنة).

والجمعة، ألغيت 2400 رحلة، بحسب الموقع الملاحي، فيما أُعلن تأجيل نحو 11 ألف رحلة أخرى حول العالم.