للحد من "أوميكرون".. إيران تحظر دخول الأجانب القادمين من أربعة دول أوروبية

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، حظر دخول الأجانب القادمين من بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج، في إطار التدابير الوقائية للحد من تفشي متحور "أوميكرون".

وأوضحت المنظمة في بيان الأربعاء، أن حظر دخول أراضي البلاد يشمل القادمين من بريطانيا وفرنسا والدنمارك والنرويج، والمقيمين فيها ومسافري رحلات الترانزيت عبر الدول الأربع خلال الأسبوعين الأخيرين، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).

وأضاف البيان أن الحظر لا يشمل الرعايا الإيرانيين.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الخطورة المتمثلة بمتحور أوميكرون سريع الانتشار لا تزال "عالية جدا"، بعد أن قفز عدد الإصابات بالفيروس 11 بالمئة عالميا الأسبوع الماضي.

وقالت المنظمة، في بيان، إن متحور أوميكرون من فيروس كورونا "وراء ارتفاع الإصابات في العديد من البلدان، بما في ذلك تلك التي تجاوزت متحور دلتا المهيمن سابقا".