فوضى في خطط عطلات أعياد الميلاد ورأس السنة بسبب زيادة انتشار كوفيد-19

بسبب انتشار كوفيد-19 المتزايد والمخاوف من المتحول الجديد أوميكرون، ألغيت الآلاف من الرحلات الجوية حول العالم، ما أحدث فوضى سفر لملايين المسافرين، قبيل احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتم إيقاف حوالي 7.500 رحلة جوية وتأخير عشرات الآلاف من المسافرين بين يومي الجمعة إلى الأحد حول العالم، وهي واحدة من أكثر فترات السفر ازدحاماً في السنة، مع اعتراف العديد من شركات الطيران بأن الحالات المتزايدة من الإصابات بأوميكرون، قد أدت إلى نقص في الموظفين.

وانتشرت التأثيرات في جميع دول العالم ومن المتوقع أن يستمر الضرر في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الأول، حيث تواجه 885 رحلة على الأقل خطر الإلغاء، وفقاً لتطبيق تعقب الرحلات FlightAware.

ومع قيام الدول بإحياء عمليات الإغلاق المخيفة، وإلغاء البطولات الرياضية الكبرى كمسابقات الملاكمة وكرة القدم، لا تزال سلالة أوميكرون شديدة العدوى تتسبب في ارتفاع حالات الإصابة الجديدة في كل مكان، بينما تسعى الحكومات، بما في ذلك الولايات المتحدة ، إلى تعزيز الاختبارات والتطعيمات.

وفي مدينة شيان الصينية، حجز 13 مليون ساكن في منازلهم يوم الأحد وسط قيود مشددة، حيث سجلت البلاد أكبر عدد من حالات الإصابة خلال 21 شهراً.

وفي محاولة يائسة للسيطرة على تفشي المرض قبل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في فبراير/شباط، نفذت الصين استراتيجية لنجعلها "خالية من كوفيد" المتضمنة قيوداً مشددة على الحدود وحجراً صحياً طويلاً وإغلاقاً انتقائياً. ومع ذلك كانت هناك بؤر عدوى متفرقة.

وحذر "أنتوني فوسي" كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة من "مشكلة اختبار" الفيروس المستجد، حيث يجتاح الوباء البلاد، وتعهد بإتاحة المزيد من الاختبارات الشهر المقبل.

وضاعف الطقس القاسي من فوضى السفر في الولايات المتحدة، حيث ضربت العواصف غرب البلاد بالرغم من أنها زينت عطلة عيد الميلاد بالثلوج البيضاء في عدد من الولايات.

السفر الجوي لا يزال مرتبكاً عالمياً

اعترفت العديد من شركات الطيران بأن أطقم الطائرات والعاملين على الأرض أصيبوا بالمرض أو دخلوا في الحجر الصحي بعد التعرض لكوفيد-19.

واضطرت العديد من شركات الطيران ومنها لوفتهانزا ودلتا ويونايتد إيرلاينز وجيت بلو والخطوط الجوية البريطانية وخطوط ألاسكا الجوية، إلى إلغاء الرحلات الجوية.

وقالت جيت بلو في بيان لها:"دخلنا موسم العطلات بأعلى مستويات التوظيف لدينا منذ بدء الوباء ونستخدم جميع الموارد المتاحة لنا لتغطية احتياجاتنا من الموظفين".

موضحةً أنها بالرغم من بذل قصارى جهدها، فقد اضطررت إلى إلغاء عدد من الرحلات الجوية، وما زالت عمليات إلغاء الرحلات الإضافية والتأخيرات الأخرى ممكنة لأنهم يواجهون المزيد من انتشار الإصابات.

وزادت عمليات الإلغاء من إحباط العديد من الأشخاص الذين يتوقون إلى لم شملهم مع عائلاتهم خلال الإجازات، بعد تقليص احتفالات عيد الميلاد العام الماضي بشدة أو إلغائها.

وقدرت جمعية السيارات الأمريكية أن أكثر من 109 مليون أمريكي خططوا للسفر بالطائرة أو القطار أو السيارة في الفترة ما بين 23 ديسمبر/كانون الأول و 2 يناير/كانون الثاني، بزيادة قدرها 34% عن العام الماضي. لكن معظم هذه الخطط وُضعت قبل اكتشاف أوميكرون، الذي أصبح السلالة السائدة في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إرباك المستشفيات والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

كما ذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن السلطات الأمريكية سجلت في المتوسط أكثر من 175.000 حالة يومية جديدة خلال الفترة الأخيرة.