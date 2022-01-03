تقديرات إسرائيلية: إيران والقوى الدولية تقتربان من التوصل إلى "اتفاق"

قالت صحيفة إسرائيلية، إن دوائر صنع القرار في تل أبيب، تقدر بأن إيران والقوى الدولية، تقتربان من التوصل لاتفاق في فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، الإثنين: "التقييم الذي يتصدر جدول الأعمال السياسي لإسرائيل هو أن تنتهي المفاوضات بين القوى العالمية وإيران بالتوصل الى اتفاق".

ونقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي، لم تسمه، قوله: "ستكون مفاجأة صادمة، إذا لم يكن هناك اتفاق في النهاية".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "إسرائيل تنجح في التأثير على موقف الولايات المتحدة والقوى الأخرى التي تشارك في المفاوضات مع إيران".

ولكنه استدرك: "التأثير ضئيل؛ لقد نجحنا ببطء في تقريب موقف الولايات المتحدة من موقفنا".

وذكر المصدر الإسرائيلي أنه حتى لو تم إجراء تحسينات على الاتفاقية الناشئة، فإن فرص دعم إسرائيل لها "ضئيلة للغاية".

وقال: "تمكنا من إجراء تحسينات صغيرة، ولكن أيضًا للتوضيح من أننا لن نكون ملتزمين بها، وأننا نحتفظ بالحق في التصرف دفاعًا عن النفس كما نراه مناسبًا".

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قال في مؤتمر صحفي الإثنين إن "إسرائيل لا تعارض تلقائيا أي اتفاق مع إيران، بل تعارض الاتفاق غير الجيد".

وفي الأسابيع الأخيرة، هدد مسؤولون إسرائيليون بضرب منشآت نووية في إيران، في حال اقتربت طهران من الحصول على السلاح النووي.

وتتابع إسرائيل عن كثب المفاوضات الجارية في فيينا، بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بشأن برنامجها النووي.

وفي بداية المفاوضات، استبعدت إسرائيل أن يتم التوصل إلى اتفاق، معتبرة آنذاك أن فرصه ضئيلة.