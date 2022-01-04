إعلام إسرائيلي: اتصالات لإقامة علاقات مع جزر القمر والمالديف

قالت صحيفة إسرائيلية، الثلاثاء، إن بلادها تجري محادثات متقدمة لإقامة علاقات دبلوماسية مع جزر القمر والمالديف.

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن فرصة إقامة علاقات مع المالديف "تصدرت عناوين الصحف في إسرائيل بعد قضاء زوجة رئيس الوزراء نفتالي بينيت وأطفاله عطلة مؤخرا هناك".

وقالت: "لكن بغض النظر عن العطلة المثيرة للجدل، تجري إسرائيل وراء الكواليس محادثات لإقامة علاقات دبلوماسية مع الجزيرة المسلمة في المحيط الهندي".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في الأشهر الأخيرة، أجرت إسرائيل أيضًا محادثات لإقامة علاقات دبلوماسية مع جزر القمر وهي عضو بجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي".

وقالت الصحيفة: "في عام 1994، عقب توقيع اتفاقيات أوسلو، تفاوضت إسرائيل وجزر القمر على إقامة علاقات دبلوماسية مقابل مساعدة إسرائيلية سخية".

وأضافت: "لكن بعد ضغوط إيرانية، تراجعت جزر القمر".

وتابعت: "في عام 2013، رفعت جزر القمر دعوى قضائية ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاعتراضها السفينة مافي مرمرة القادمة من تركيا إلى غزة، التي أبحرت بعلم جزر القمر".

ولم يصدر على الفور تعليق من جزر القمر والمالديف حول الأمر.

في السياق ذاته، رأت الصحيفة أن "أهم دولتين لإسرائيل في عملية التطبيع هما المملكة العربية السعودية وإندونيسيا".

وقالت: "لكن كلاهما لم ينضجا بعد لتحقيق انفراجة في العلاقات مع إسرائيل، وسيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن نصل إلى هناك".

وأضافت: "زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جاكرتا مؤخرًا وبحث مع الإندونيسيين إمكانية إقامة علاقات مع إسرائيل".

وكانت إسرائيل توصلت الى اتفاقيات في 2020 مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.