أذربيجان تحيي ذكرى ضحايا "يناير الأسود"

تحيي أذربيجان، الخميس، الذكرى السنوية الـ 32 لـ "مذبحة يناير الأسود" التي ارتكبها الجيش السوفييتي في العاصمة باكو ومدن أخرى في 20 يناير/ كانون الثاني 1990.

وأودت المذبحة بحياة 147 شخصا إضافة إلى مئات المصابين، خلال الاحتجاجات في باكو ضد الإدارة السوفييتية، والأطماع الأرمينية المتزايدة في الأراضي الأذربيجانية.

وشكلت المجزرة التي تعرف في التاريخ باسم "يناير الأسود"، نقطة تحول في حصول أذربيجان على استقلاها بعد 70 عاما من السيطرة السوفييتية.

كما سرعت أحداث "يناير الأسود" من انهيار الاتحاد السوفييتي، وبالتالي حصول أذربيجان على استقلالها، وفق مراسل الأناضول.

ويواصل الأذربيجانيون كل عام إحياء ذكرى ضحايا "يناير الأسود"، عبر حمل زهور القرنفل التي باتت رمزا لهم، والاتجاه بها إلى مقابر الشهداء.

ويعبر الأذربيجانيون في هذا اليوم عن وفائهم للشهداء ممن أشعلوا فتيل الاستقلال.