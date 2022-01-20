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إستونيا: زيادة روسيا حشودها العسكرية على حدود أوكرانيا تطور مقلق للغاية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.01.2022 17:09
آخر تحديث في 20.01.2022 17:13
إستونيا: زيادة روسيا حشودها العسكرية على حدود أوكرانيا تطور مقلق للغاية

قالت وزيرة الخارجية الإستونية إيفا ماريا ليميتس، إن زيادة روسيا حشودها العسكرية على حدود أوكرانيا تطور مقلق للغاية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيرها التركي مولود تشاوش أوغلو، الخميس، في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة أنقرة.

وأشارت ليميتس إلى مناقشتهما العديد من القضايا بالتفصيل، مضيفة: "تركيا حليف قوي للغاية وتملك إمكانات عالية، وفي هذا السياق، نتشارك معها العديد من المخاوف الأمنية".

وأكدت أن بلادها تولي أهمية للتعاون مع تركيا في إطار حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت: "زيادة روسيا قوتها العسكرية على الحدود الأوكرانية تطور مقلق للغاية. تركيا وإستونيا وجميع حلفاء الناتو الآخرين يرسلون رسائل مشتركة. على روسيا تخفيض التوتر واتخاذ خطوات في هذا الاتجاه".

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