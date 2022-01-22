غوتيريش: أنا على قناعة بعدم حدوث غزو روسي لأوكرانيا وآمل بشدة أن أكون على صواب

استبعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إقدام روسيا على غزو أوكرانيا، على خلفية تصاعد التوترات بين موسكو والغرب مؤخرا.

جاء ذلك وفق مؤتمر صحفي عقده غوتيريش، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، مساء الجمعة، عقب توجيه اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية.

وقال غوتيريش: "إنني على قناعة بعدم حدوث غزو روسي لأوكرانيا، وآمل بشدة أن أكون على صواب".

وأوضح "لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل عسكري، وأعتقد أن الدبلوماسية هي السبيل لحل جميع الأزمات".

وأضاف: "لا ينبغي أن يكون هناك أي تدخل عسكري (..) أي غزو من قبل دولة على دولة أخرى هو مخالف للقانون الدولي".

ومنذ 7 سنوات، توترت العلاقات بين كييف وموسكو، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا. -