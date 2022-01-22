وفد من طالبان يغادر إلى النرويج للقاء مسؤولين أوروبيين

أعلنت الخارجية الأفغانية، السبت، توجه وفد من حكومة طالبان المؤقتة بقيادة القائم بأعمال وزير الخارجية أمير خان متقي إلى النرويج للقاء مسؤولين أوروبيين.

وقالت الخارجية في بيان إن وفدا بقيادة أمير خان متقي غادر كابل متوجها إلى النرويج ظهر اليوم.

وأضاف أن الوفد سيلتقي بمسؤولين من النرويج ودول أخرى إضافة إلى بعض الأفغان المقيمين في أوروبا.

وتعد هذه المرة الأولى، منذ سيطرة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب الماضي، التي تعقد فيها طالبان اجتماعات في أوروبا، حيث عقد ممثلي الحركة، في وقت سابق، اجتماعات في كل من روسيا وإيران وقطر وباكستان.

وأكدت طالبان في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أن المحادثات الرسمية الأولى لها مع الغرب على الأراضي الأوروبية ستساعد على "تغيير جو الحرب".

والجمعة، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية أنها دعت ممثلين عن حركة "طالبان" إلى العاصمة أوسلو خلال الفترة بين 23 و25 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقالت صحيفة "فيردنس غانغ" النرويجية إن ممثلين خاصين من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي سيحضرون الاجتماعات، لكن وزارة الخارجية النرويجية امتنعت عن التعليق على ذلك.

وأفادت الصحيفة أن الأزمة الإنسانية في أفغانستان ستكون أهم قضية في المحادثات التي تبدأ غدا.