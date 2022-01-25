البرلمان الأوكراني يدعو المجتمع الدولي لوقف "الابتزازات العسكرية الروسية"

دعا البرلمان الأوكراني المجتمع الدولي إلى وقف ما سماها "الابتزازات العسكرية الروسية" تجاه بلاده.

جاءت الدعوة في إعلان تبناه البرلمان، الثلاثاء، حول الخطوات العسكرية الروسية الأخيرة تجاه أوكرانيا.

ووافق على الإعلان في جلسة اليوم 282 نائبا من أصل 319، من أجل إبلاغ الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وحكومات وبرلمانات الدول الأجنبية، والمؤسسات الدولية بالخطوات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

ومؤخرا، حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون من أن روسيا تمهد الطريق لغزو أوكرانيا، حيث نشرت أكثر من 100 ألف جندي على الحدود معها، إلى جانب انتشار كبير للمدفعية والدبابات.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا، قائلة إن قواتها موجودة هناك لإجراء تدريبات منتظمة.