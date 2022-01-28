كورونا يقتحم آخر جزيرة نائية كانت خالية منه تماماً حتى الأمس القريب

منذ بدأ فيروس كورونا في اجتياح جميع أنحاء العالم، أغلق أرخبيل كيريباتي النائي في المحيط الهادئ حدوده كاملة، ما مكنه من دفع الفيروس عن شواطئه لمدة عامين كاملين تقريبا.

ثم بدأ أرخبيل كيريباتي إعادة فتح أبوابه أخيرا هذا الشهر، وتم استئجار طائرة لإعادة 54 من مواطني الدولة الجزيرة. كان العديد من الذين كانوا على متنها من المبشرين الذين غادروا كيريباتي قبل إغلاق الحدود لنشر الدين في الخارج لصالح ما يعرف باسم كنيسة المورمون.

اختبر المسؤولون كل راكب عائد ثلاث مرات في فيجي القريبة، وطلبوا تطعيمهم ووضعهم في الحجر الصحي مع إجراء اختبارات إضافية عند وصولهم إلى الوطن. ولم يكن ذلك كافيا.

فقد ثبتت إصابة أكثر من نصف الركاب بالفيروس، الذي تسلل الآن إلى المجتمع ودفع الحكومة إلى إعلان وضع الكارثة. وارتفع عدد الحالات الأولية الإيجابية البالغ عددها 36 حالة إلى 181 حالة بحلول الجمعة.

كان أرخبيل كيريباتي والعديد من بلدان المحيط الهادئ الصغيرة الأخرى من بين الأماكن الأخيرة على هذا الكوكب التي تجنبت أي تفشي للفيروس، وذلك بفضل مواقعها النائية والرقابة الصارمة على الحدود. لكن دفاعات تلك البلدان لم تفلح مع المتحور أوميكرون شديد العدوى.

تقول هيلين بيتوسيس هاريس، خبيرة اللقاحات في جامعة أوكلاند بنيوزيلندا "بشكل عام، هذا أمر لا مفر منه. ستصل العدوى إلى كل ركن من أركان العالم. إنها مسألة شراء الوقت الكافي للاستعداد وتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس".

تم تطعيم 33% فقط من سكان كيريباتي البالغ عددهم 113.000 نسمة بشكل كامل، بينما حصل 59% منهم على جرعة واحدة على الأقل.

يقول الدكتور أبي تاليمايتوغا، الذي يرأس شبكة أطباء من السكان الأصليين بجزر المحيط الهادئ في نيوزيلندا، إن أرخبيل كيريباتي لم يكن لديه سوى سريرين للعناية المركزة في جميع أنحاء البلاد، وكان يعتمد في الماضي على إرسال المرضى إلى فيجي أو نيوزيلندا لتلقي العلاج.