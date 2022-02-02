إسرائيل تشتبه بوجود بقعة نفطية قبالة سواحلها

قالت وزارة حماية البيئة الإسرائيلية، الأربعاء، إنها تشتبه بوجود بقعة نفطية، قبالة سواحلها المطلة على البحر الأبيض المتوسط، دون أن يتضح مصدرها.

وقالت الوزارة في تصريح مكتوب: "في ضوء الاشتباه بوجود بقعة من الزيوت قبالة شواطئ إسرائيل، غرب مدينة نتانيا (شمال)، فَتحت الوحدة القطرية لحماية البيئة البحرية غرفة عمليات في مدينة حيفا لتقييم الظروف واتّخاذ الإجراءات الضرورية لمنع انتشار النفط".

وأضافت: "صادقت وزيرة حماية البيئة تمار زاندبرغ على تحديد الحادث، وإجراءات العلاج بدرجة Tier 3 وفقًا لمخطط الاستعداد والتصدي لحوادث تلوث البحر والشواطئ بالزيوت".

ولفتت إلى أن معنى هذه الدرجة (Tier 3)، هو "احتمال تسبب هذا الحادث بتلويث واسع النطاق، أو حادثا في إطار إقليمي أو وطني، وذلك بسبب الانتشار الجغرافي والحركة السريعة، وذلك حتى يتبين غير ذلك".

وأشارت إلى أن "الوحدة القُطرية لحماية البيئة البحرية، تلقت يوم الإثنين المعلومات حول البقعة من الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، التي تستعمل الأقمار الاصطناعية".

وقالت: "في الرحلة الاستكشافية الجوية لم تعثر الوزارة لحماية البيئة على أي آثار أو نتائج لصحة هذه المعلومات".

واستدركت: "في رحلة استكشافية جوية ثانية، قام بها جهاز الدفاع بناءً على طلب وزارة حماية البيئة تم العثور على بعض البقع على مسافة تتراوح ما بين 20 حتى 40 كيلومترا غرب شواطئ إسرائيل ما بين مدينة ريشون لتسيون ومدينة نتانيا".

وأضافت: "تقوم الوزارة لحماية البيئة بالجولات الجوية الاستكشافي الإضافية لفحص بقع النفط واتجاهات الرياح والبحر".

وتابعت الوزارة الإسرائيلية: "إذا تبين أن بقع النفط انتشرت على مسافة كيلومترات كثيرة، قد يكون من الصعب علاجها داخل البحر".

وأكملت: "لقد أرشدت وزارة حماية البيئة السلطات المحلية الواقعة على شاطئ البحر وسلطة الطبيعة والمتنزهات وشركة الكهرباء القطرية ومنشآت تحلية مياه البحر والمصانع الواقعة على شواطئ البحر، بالاستعداد بواسطة مخطط الطوارئ المحلي".