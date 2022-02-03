الأمم المتحدة تدعم جهود أردوغان لحل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

أكدت الأمم المتحدة، الخميس، دعمها للجهود التي يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بغية خفض التوتر القائم بين الجارتين أوكرانيا وروسيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيليسنكي، الخميس، في كييف، إمكانية أن تستضيف أنقرة قمة أوكرانية روسية على مستوى القادة، أو محادثات على المستوى الفني لتجاوز الأزمة الراهنة بين البلدين.

وأوضح أردوغان أن "تركيا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل إنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا (البلدين) الصديقين والجارين في البحر الأسود".

وتعليقا على ذلك قال حق: "نحن نشجع كل الجهود التي تقوم بها مختلف الدول بما في ذلك تركيا من أجل المساعدة في خفض التوتر بين البلدين (روسيا وأوكرانيا)".

وأضاف: "ما نريده حاليا من الأطراف الرئيسة بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، هو مواصلة الحوار بينهما وإيجاد حل لأي خلافات بينهما عبر الوسائل السلمية".

و مؤخرا، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.