إيران: المبادرة الأمريكية لرفع العقوبات جيدة لكنها غير كافية

أعلنت إيران أن المبادرة الأمريكية بشأن رفع العقوبات عن بعض أنشطتها النووية السلمية "جيدة لكنها لا تلبي التوقعات".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، مساء السبت.

والجمعة، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأمريكية قررت إعفاء إيران من بعض العقوبات على أنشطتها النووية السلمية في الوقت الذي تحاول فيه التوصل إلى اتفاق معها بشأن العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وتعليقا على الأمر، قال وزير الخارجية الإيراني إنه "منذ المفاوضات السابقة حدثت بعض التطورات الإيجابية لكنها ما زالت لا تلبي توقعاتنا".

وأعرب عبد اللهيان عن شكره لجوزيب بوريل وإنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي بشأن المحادثات النووية مع إيران، والاتحاد الأوروبي على جهودهم لتنسيق المفاوضات.

وتابع: "نحن نبحث عن اتفاق جيد بعزم وصراحة، لكننا نؤكد بنفس الصراحة والعزم على حماية خطوطنا الحمراء ومصالحنا الوطنية".

من جانبه اعتبر مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن مفاوضات فيينا تمر الآن بمنعطف مهم.

وقال: "من المتوقع أن تأتي جميع الأطراف إلى فيينا بأجندة واضحة ومن أجل التوصل إلى اتفاق والاستعداد لاتخاذ قرارات سياسية".

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا في 2018 من الاتفاق النووي وأعاد فرض معظم العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران

وبعد انسحاب ترامب وإعادة فرض عقوبات صارمة بدأت إيران تدريجيا في انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.