إصابة 9 فلسطينيين في مواجهات مع جيش الاحتلال

أُصيب 9 فلسطينيين بجراح وبحالات اختناق، اليوم الإثنين، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، شمالي مدينة القدس.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة كفر عقب، شمالي القدس، وشرعت في عملية تفتيش عدد من المحال التجارية، وعلى إثرها اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.

وأشار الشهود، إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الرصاص المعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

من جانبها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانها، إن طواقمها تعاملت مع 9 إصابات، بينها 3 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقلها للعلاج في مجمع فلسطين الطبي برام الله، إضافة إلى 5 حالات بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، وإصابة بكسر في الرجل، جراء الوقوع خلال ملاحقته من قبل قوات الاحتلال.