إصابة الوزير العربي الوحيد بالحكومة الإسرائيلية بجلطة دماغية

أصيب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، الثلاثاء، بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

وقالت قناة "كان" العبرية الرسمية، إن فريج (58 عاما) وهو الوزير العربي الوحيد في الحكومة الإسرائيلية جرى نقله إلى وحدة العناية المركزة بمستشفى إيخيلوف في تل أبيب (وسط).

وفي وقت سابق الثلاثاء، شعر الوزير خلال عمله في مكتبه بتوعك شديد، قبل أن يتم نقله للمستشفى ويتضح إصابته بجلطة دماغية، بحسب المصدر ذاته.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة على حسابه بتويتر: "تمنياتي بالصحة لصديقي فريج وزير التعاون الإقليمي وأتمنى أن يعود إلينا قريبا".

وينتمي فريج إلى حزب "ميرتس" (يسار/6 مقاعد بالكنيست من أصل 120)، وهو من مواليد قرية كفر قاسم العربية وسط البلاد، التي شهدت مجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية عام 1956 واستشهد فيها 49 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء ومسنون.