وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان الأمن والمصالح المشتركة

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، قضايا تخص الأمن والمصالح المشتركة بين بلديهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بينهما، السبت، بحسب بيان نشرته وزارة الدفاع الروسية.

وقالت الوزارة إن الوزيرين بحثا "القضايا التي تخص الأمن والمصالح المشتركة".

ويأتي الاتصال في وقت صعدت فيه واشنطن من تحذيراتها بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

والجمعة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن الغزو الروسي لأوكرانيا "قد يحدث في أي وقت"، ودعا مواطنيه إلى مغادرة البلد الأخير "فورا"، وأن بلاده لن تقوم بعمليات إجلاء في حال حدوث الغزو.

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، لكن روسيا ترفض هذه الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.