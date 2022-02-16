المفوضية الأوروبية: درسنا إيقاف إمدادات الغاز الروسي في حال تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، أن دول الاتحاد قادرة على الاستغناء عن الغاز الروسي الشتاء الحالي بعد تنويع مصادرها في الأسابيع الأخيرة.

وقالت فون دير لاين، أمام البرلمان الأوروبي المنعقد في جلسة عامة بستراسبورغ، "درسنا فرضيات توقف جزئي أو كامل لإمدادات الغاز الروسي" في حال تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا.

وتابعت "يمكنني القول اليوم إننا في مأمن هذا الشتاء"، بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية.

وقد أثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات الغاز الروسي نحو أوروبا، ما دفع الاتحاد إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.