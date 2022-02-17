الكرملين: تصريحات الرئيس الأمريكي تؤجج التوتر

انتقدت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الخميس، تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تحدث فيها عن استعداد روسيا لشن هجوم على أوكرانيا في الأيام القريبة، باعتبارها تعليقات "تؤجج التوتر."

وفي معرض رده على بايدن، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديميتري بيسكوف، في تصريح صحفي،: "للأسف يستمر تأجيج التوتر من خلال مثل هذه التصريحات".

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأمريكي إن روسيا قد تغزو أوكرانيا "خلال عدة أيام، إلا أن الحل الدبلوماسي لا يزال ممكناً".

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن الدولي الخميس، من أن العدوان الروسي المحتمل على أوكرانيا "تتشكل ملامحه الآن" داعياً موسكو إلى التراجع عن خيار الحرب قبل فوات الأوان.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.