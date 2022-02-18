أوكرانيا:  إصابة جندييْن بجروح بنيران انفصاليين موالين لروسيا

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، إصابة جندييْن بجروح، جرّاء إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا في منطقة "دونباس" شرقي البلاد.

وأوضحت القوات المسلحة في بيان، الجمعة، أن الانفصاليين خرقوا وقف إطلاق النار شرقي البلاد 60 مرة، أمس الخميس.

وأشارت إلى استهداف الانفصاليين بالنيران مناطق "فوديان" و"لوهانسك" و"سفيتلودارسك" و"مارينكي" و"بسكي" و"أفدييفكا" و"شيروكينو" التابعة لـ"دونباس".

وأضاف البيان، أن نيران الانفصاليين أسفرت عن إصابة جنديين ومدنيين بجروح.

وأوضح أن 43 من الانتهاكات ارتُكبت بأسلحة محظورة بموجب اتفاق مينسك.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا في ربيع 2014.

وتقع منطقتا دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والمحتلة جزئيًا من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.

وتوصلت الأطراف المتحاربة شرقي أوكرانيا في فبراير/ شباط 2015، في عاصمة بيلاروسيا مينسك، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية، إضافة إلى سيطرة أوكرانيا على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية 2015، وهو ما لم يتحقق بعد.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية في 16 مارس/ آذار 2014، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.