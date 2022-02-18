لقاء مرتقب بين بلينكن ولافروف نهاية الأسبوع القادم

أعلنت الخارجية الأمريكية عن احتمال عقد لقاء بين وزير الخارجية أنطوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

و ذكر بيان صدر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس على حسابه في تويتر، أن بلينكن حصل على رد إيجابي من لافروف حول طلب لقائه.

وتطرق المتحدث إلى الكلمة التي ألقاها بلينكن الخميس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول طلبه لقاء نظيره الروسي نهاية الأسبوع القادم في أوروبا.

وفي الكلمة حذر وزير الخارجية الأمريكي، من أن العدوان الروسي المحتمل على أوكرانيا "تتشكل ملامحه الآن" داعياً موسكو إلى التراجع عن خيار الحرب قبل فوات الأوان.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.