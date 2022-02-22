البرلمان الروسي يوافق على استخدام القوات المسلحة خارج البلاد

أعلن البرلمان الروسي، مساء الثلاثاء، موافقته على طلب رئيس البلاد، فلاديمير بوتين، استخدام القوات المسلحة الروسية خارج البلاد.

وصوت مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) بالإجماع لصالح الموافقة على استخدام القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا وخارج البلاد.

وجاء هذا التصويت بعد طلب الرئيس بوتين من المجلس الإذن باستخدام الجيش خارج البلاد وتحديدا في المنطقتين الانفصاليتين بمنطقة دونباس الأوكرانية التي اعترفت روسيا أمس الاثنين باستقلالهما.

وفي حديثه إلى البرلمان، أوضح نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بافلوف أن الإذن ضروري لتنظيم ما تسميه روسيا "بعثات حفظ السلام" في مناطق دونباس الانفصالية التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك ولوغانسك.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن بوتين أن روسيا سترسل قوات إلى منطقتي دونيتسك ولوغانسك من أجل "الحفاظ على السلام"، بعد اعترافها باستقلال تلك المناطق الانفصالية في شرق أوكرانيا.

وأثار الإعلان إدانة عالمية واسعة النطاق باعتبارها انتهاكات لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ، حيث تعهدت الدول الغربية بفرض عقوبات جديدة قاسية.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".