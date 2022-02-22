بريطانيا تتيح  قاعدة "أغروتور" العسكرية في قبرص لاستخدام الناتو

أتاحت بريطانيا، الثلاثاء، قاعدة "أغروتور" العسكرية في قبرص، للاستخدام من قبل حلف شمال الأطلسي "ناتو" على خلفية تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام في قبرص الرومية عن سلطات القاعدة البريطانية أن 4 طائرات حربية من طراز "يوروفايتر تايفون" المنتشرة في قاعدة أغروتور العسكرية ستشارك في أعمال حلف "الناتو" بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم القاعدة كورينا أورفانيدي ، إن طائرات يوروفايتر تايفون الحربية تم نشرها في القاعدة، في إطار الجهود الدفاعية الواسعة النطاق للناتو، للقيام بدوريات في سماء أوروبا الشرقية خلال هذه الفترة عندما كانت التوترات عالية على الحدود الأوكرانية.

وفي سياق متصل، احتج عدد صغير من القبارصة الروم أمام قاعدة أغروتور البريطانية رافضين الاستعدادات الجارية في القاعدة .

ولدى بريطانيا قاعدتي أغروتور وديكيليا العسكريتين اللتين تتمتعان بحقوق سيادية في جزيرة قبرص.

ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو كـ"دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".