بوتين وعلييف يبحثان في موسكو العلاقات الثنائية

التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الثلاثاء، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في إطار زيارة رسمية إلى العاصمة موسكو، بحثا خلالها العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء الذي جرى في الكرملين، قال بوتين إنه سيتم اليوم التوقيع على "إعلان" بشأن إقامة تحالف بين البلدين.

واعتبر بوتين الإعلان مرحلة جديدة في تطور العلاقات الروسية الأذربيجانية.

وأوضح أن النقطة التي تم التوصل إليها في إقليم "قره باغ" اليوم مرضية على الرغم من بعض المشاكل التي ظهرت.

ولفت إلى أنه يعلم وجود خلافات وأن هناك العديد من الأشياء التي يجب العمل عليها، مضيفا: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان تقدم وتطور هذه المرحلة بشكل سلمي، بما يرضي جميع الأطراف المشاركة في ذلك".

وقال: "روسيا وجيرانها الآخرون يؤيدون حل جميع المشاكل بما في ذلك خطوط النقل. ليس أذربيجان وأرمينيا فقط يريدان ذلك، بل روسيا وجميع جيرانها الآخرين أيضًا".

من جهته، قال علييف إن إعلان إقامة تحالف الذي سيوقعون عليه اليوم سيسهم بشكل إيجابي في العلاقات بين البلدين والأمن الإقليمي.

وأكد إيلاء باكو أهمية لعلاقات الصداقة وحسن الجوار التي أقيمت على مر السنين مع موسكو.

وأردف: أن "الإعلان شامل للغاية، فهو يحتوي على أكثر من 40 نقطة، ويغطي أهم مجالات تفاعلنا، وسيكون ذا أهمية قصوى لمستقبل علاقاتنا الثنائية".

وأشار علييف إلى أن العلاقات التجارية بين بلاده وروسيا تطورت بشكل إيجابي.

وأكد أن روسيا لعبت دورًا مهمًا في إنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال: "كما تلعب روسيا دورًا مهمًا في خلق فرص للتطبيع بين أرمينيا وأذربيجان. نحن نقدر ذلك. آمل أن تنفذ أرمينيا مثلنا، بنود الإعلان الثلاثي الموقع في نوفمبر 2020 ".