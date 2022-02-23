أوكرانيا .. إعلان حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد بدءا من الخميس

أعلنت أوكرانيا يوم الأربعاء حال الطوارئ بكافة أنحاء البلاد، بعد أن حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إذن باستخدام القوة العسكرية خارج بلاده، ورد الغرب بفرض عقوبات.

ووافق المشرعون الأوكرانيون على مرسوم الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي يفرض حال الطوارئ لمدة 30 يوما بدءا من الخميس. تسمح حال الطوارئ للسلطات بفرض قيود على التحركات والتجمعات، وحظر الأحزاب والمنظمات السياسية "لصالح الأمن القومي والنظام العام".

وعبرت السلطات الأوكرانية عن قلقها من أن تحاول روسيا زعزعة استقرار البلاد من خلال الاعتماد على أنصار موسكو داخل البلاد، ومنهم حزب سياسي موالي لروسيا ممثل في البرلمان.

يأتي القرار في أعقاب تحرك بوتين يوم الاثنين للاعتراف باستقلال إقليمين خاضعين لسيطرة المتمردين في شرق أوكرانيا، حيث قتل أكثر من 14 ألف شخص في صراع مستمر منذ نحو ثماني سنوات.

ووافق بوتين على نشر القوات الروسية هناك "لحفظ السلام".