الأمم المتحدة: مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الاجتياح الروسي قبل أسبوع، في نزوح جماعي لم يسبق له مثيل هذا القرن بسبب سرعته.

وتشير حصيلة المفوضية إلى نزوح أكثر من 2 بالمائة من سكان أوكرانيا في أقل من أسبوع. وكان البنك الدولي أحصى عدد السكان بنحو 44 مليونا في نهاية عام 2020.

وكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على موقع "تويتر" قائلا "في سبعة أيام فقط شهدنا نزوحا جماعيا لمليون لاجئ من أوكرانيا إلى البلدان المجاورة".

وتوقعت الوكالة الأممية أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد يغادرون أوكرانيا بسبب الحرب، لكنها حذرت من أنه حتى هذا التوقع يمكن تعديله صعودا.