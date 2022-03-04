مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة حول منشأة "زابوريجيا" النووية الجمعة

يعقد مجلس الأمن الدولي، في وقت لاحق الجمعة، جلسة طارئة بشأن الوضع بمنشأة "زابوريجيا" النووية في أوكرانيا، وفق مصادر دبلوماسية، إثر تعرضها لهجوم روسي.

وقالت المصادر للأناضول، إن البعثة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة قدمت طلبا رسميا لرئاسة مجلس الأمن، لعقد الجلسة الطارئة في وقت لاحق الجمعة.

وأضافت أن الطلب البريطاني بعقد الجلسة جاء مدعوما من قبل خمس دول أعضاء بالمجلس هي الولايات المتحدة وفرنسا والنرويج وأيرلندا وألبانيا.

وتتولى الإمارات رئاسة أعمال مجلس الأمن خلال مارس/ آذار الجاري.

وأعلنت الوكالة النووية الأوكرانية، الجمعة، مقتل ثلاثة جنود أوكرانيين وإصابة اثنين، إثر اندلاع حريق بعد هجوم روسي على منشأة "زابوريجيا" النووية.

وقال المتحدث باسم الوكالة أندري توز، للتلفزيون الأوكراني، إن القذائف سقطت مباشرة على المنشأة، وأضرمت النيران في المفاعل رقم 1، الذي لا يعمل ويخضع للإصلاحات، وفق "أسوشييتد برس" الأمريكية.

من جانبها، حذرت شركة " إنيرهواتوم" المشغلة للمحطة، في بيان، من فقدان القدرة على تبريد الوقود النووي، موضحةً أن ذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث "أسوأ" من كارثتي محطة "تشيرنوبيل" عام 1986، و"فوكوشيما" عام 2011 في اليابان.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي، في بيان، إن رجال الإطفاء الأوكرانيين أخمدوا حريقا في أكبر محطة نووية في أوروبا، مؤكدا عدم إطلاق أي إشعاعات.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن القوات الروسية سيطرت على الموقع "بالكامل"، لكن طاقم المصنع يواصل العمل فيه لضمان استمرار عمله.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.