كوريا الجنوبية.. حريق يلتهم نحو 90 منزلا ويهدد محطة للطاقة النووية

نشرت كوريا الجنوبية ما يقرب من 2000 إطفائي وجندي اليوم السبت لمكافحة حريق هائل اجتاح منطقة ساحلية بشرق البلاد وهدد بشكل مؤقت محطة للطاقة النووية ومصنعا للغاز الطبيعي المسال.

ودمر الحريق، الذي اندلع صباح أمس الجمعة على جبل في بلدة أولجين الساحلية وامتد على مساحة أكثر من 7400 فدان إلى مدينة سامشوك القريبة، ما لا يقل عن 90 منزلا ومباني أخرى ودفع إلى إجلاء ما يقرب من ستة آلاف شخص.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو وفيات.

من ناحيتها, قالت وزارة الداخلية والسلامة في كوريا الجنوبية إن المسؤولين يحققون في سبب الحريق الذي نما بسرعة وسط رياح قوية وظروف الجفاف.

وتم نشر أكثر من 1950 إطفائي وجندي بالإضافة إلى 51 مروحية و273 مركبة لاحتواء الحريق، بحلول صباح اليوم السبت.

وعمل المئات من رجال الإطفاء طوال الليل لمنع الحريق من الوصول إلى منشأة انتاج الغاز الطبيعي المسال في سامشوك.

وأصدر الرئيس مون جاي إن إنذارا بعد ظهر أمس الجمعة مع وصول الحريق إلى محيط محطة للطاقة النووية في أولجين، ما أجبر الشركة المشغلة على خفض العمليات إلى 50 بالمائة وقطع بعض خطوط الكهرباء كإجراءات وقائية.

وتم نشر المئات من رجال الإطفاء في المحطة وأبقوا الحريق تحت السيطرة قبل أن تدفعه الرياح شمالا نحو سامشوك، حسبما قال كانغ داي هون مسؤول دائرة الإطفاء الوطنية.

ولم يذكر المسؤولون على الفور متى يتوقعون السيطرة على الحريق.