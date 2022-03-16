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طهران تسلم الإيرانية البريطانية نازنين زاغاري إلى المملكة المتحدة

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 16.03.2022 17:01
طهران تسلم الإيرانية البريطانية نازنين زاغاري إلى المملكة المتحدة

سلمت السلطات الإيرانية، الأربعاء، مواطنتها التي تحمل الجنسية البريطانية، نازنين زاغاري راتكليف، إلى المملكة المتحدة.

وأعلن التلفزيون الإيراني على موقعه الإلكتروني، أنه "تم تسليم راتكليف إلى الحكومة البريطانية بعدما أمضت عقوبة السجن لستة أعوام" بتهمة التآمر لقلب النظام في إيران.

وفي السياق، قالت النائبة البريطانية عن حزب العمال توليب صديق، في تغريدة: "نازانين بالمطار في طهران وفي طريقها إلى ديارها (في إشارة إلى المملكة المتحدة)".

وفي عام 2016، اعتقلت نازانين زاغاري في طهران أثناء زيارة لأسرتها، وتعمل لصالح مؤسسة تومسون رويترز للأنباء.

وكانت اتُهمت نازانين بالتآمر لقلب النظام في إيران، وهو ما تنفيه بشدة، وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات انقضت في مارس/ آذار 2020.

وبعد أن أمضت عقوبتها، حُكم عليها مرة أخرى أواخر أبريل/ نيسان الماضي، بالسجن لمدة عام لمشاركتها في تجمع خارج السفارة الإيرانية في لندن عام 2009.

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