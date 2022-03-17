لافروف وبن زايد يبحثان تطورات العملية العسكرية في أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الخميس، في العاصمة الروسية، موسكو.

وفي كلمة له خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب اللقاء، قال لافروف، إنه تم أمس إخراج 33 ألف مدني من مدينة ماريوبول الأوكرانية، مبيناً أن معظمهم اختاروا مسارات الإجلاء المؤدية إلى روسيا.

وفي سياق آخر، أعرب لافروف عن إدانة موسكو للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي اليمنية على مرافق مدنية في السعودية والإمارات.

وأضاف: "نحن قلقون إزاء جولة جديدة من التصعيد في اليمن وحوله."

وأكد على ضرورة منع امتداد الأعمال القتالية إلى أراضي الدول المجاورة.

وتابع: "تدين روسيا الهجمات على مرافق مدنية في الإمارات والسعودية"

بدوره، شدد وزير الخارجية الإماراتي، على ضرورة تحقيق السلام في أوكرانيا.

وأضاف أن الإمارات ترحب بكافة جهود الوساطة الدولية الرامية إلى تقريب وجهات نظر طرفي النزاع لإحلال السلام.

وأكد استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم من أجل وقف الحرب في أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية لكييف.

وتابع: "واثق من قدرة توصل الأطراف بشكل متبادل إلى حل."

وفي سياق آخر، قال بن زايد إنه بحث أيضاً مع لافروف أمن الطاقة والمناخ وإمدادات الهيدروكربونات.