إسرائيل تعلن اعتزام سنغافورة فتح سفارة لديها لأول مرة

أعلنت إسرائيل، الإثنين، أن سنغافورة تعتزم افتتاح سفارة لها في تل أبيب، لأول مرة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان أرسلت نسخة منه للأناضول: "عقد اليوم لقاء بين وزير الخارجية يائير لابيد ونظيره السنغافوري فيفيان بالاكريشنان" بالقدس الغربية.

وأضافت: "أبلغ وزير الخارجية السنغافوري الوزير لابيد أن سنغافورة تعتزم فتح سفارة في إسرائيل لأول مرة منذ إقامة العلاقات بين البلدين عام 1965".

وقال لابيد، بحسب البيان ذاته: "أرحب بقرار حكومة سنغافورة فتح سفارة في إسرائيل لأول مرة منذ إقامة علاقاتنا الدبلوماسية.. وهذا دليل آخر على العلاقات الجيدة والخاصة بين بلدينا ".

ولم يذكر البيان مزيدا من التفاصيل حول زيارة الوزير السنغافوري ومدتها وأجندتها.