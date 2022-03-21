غوتيريش يطلب بمحاسبة قوات الأمن في ميانمار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان

أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الإثنين، عن "القلق الشديد والفزع" بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في ميانمار، مطالبا "بمحاسبة قوات الأمن هناك".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث الرسمي باسم الأمين العام "ستيفان دوجاريك" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وكان المتحدث الرسمي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اعتبر فيها الأعمال التي يرتكبها جيش ميانمار ضد أقلية الروهنغيا المسلمة بأنها "إبادة جماعية ".

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم غوتيريش، إن الأمين العام "كان واضحا للغاية في التعبير عن قلقه العميق وفزعه، من الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن في ميانمار".

وأضاف: "سوف نستمر في تسليط الضوء على هذه الأمور وسنواصل الحديث عنها".

وتابع: "أما فيما يتعلق بالقضية المحددة للإبادة الجماعية، أعتقد أنه لا بد من وجود حكم تصدره هيئة قضائية في هذا الشأن.. هناك عدد من الإجراءات القضائية داخل المؤسسات الدولية التي لا تزال جارية لتقرير ذلك.. وليس للأمين العام أن يحكم عليها مسبقا".

واستدرك قائلا: "ومع ذلك، أود أن أؤكد أن الأمين العام دعا دائمًا إلى مساءلة قوات الأمن في هذا البلد عن معاناة شعب ميانمار ".

ويتعرض مسلمو الروهنغيا في أراكان غربي ميانمار منذ أغسطس/آب 2017، إلى حملة عسكرية ومجازر وحشية من قبل الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية.

وتعتبر ميانمار الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم".